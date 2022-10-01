Sivasspor'a moral kahvaltısı
Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Hatayspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, maç öncesinde moral kahvaltısında bir araya geldi.
- 01.10.2022 10:43
- Güncelleme: 01.10.2022 10:43
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Spor Toto Süper Lig’de yarın sahasında Hatayspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, maç öncesinde moral kahvaltısında bir araya geldi.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay, yardımcı antrenörler, futbolcular ile A takım personelinin yer aldığı sıcak ve samimi bir ortamda yapılan kahvaltıda kırmızı-beyazlı ekip Hatayspor maçı öncesi moral depoladı.
Kırmızı-beyazlı ekip bugün kulüp tesislerinde yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
İHA
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