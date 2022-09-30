Sivasspor 3 puan parolasıyla hazırlanıyor
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
- 30.09.2022 14:13
- Güncelleme: 30.09.2022 14:13
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.
Kırmızı-beyazlı takım, yarın yapacağı çalışmayla maçın hazırlıklarına tamamlayarak kampa girecek.
İHA
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