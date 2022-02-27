Sivasspor 194 gün sonra sahasında yenildi

DG Sivasspor'un evindeki 12 maçlık yenilmezlik serisi Beşiktaş karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyetle sona erdi.

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  • 27.02.2022 12:10
  • Güncelleme: 27.02.2022 12:10
Sivasspor 194 gün sonra sahasında yenildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

DG Sivasspor’un evindeki 12 maçlık yenilmezlik serisi Beşiktaş karşısında alınan 3-2’lik mağlubiyetle sona erdi.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş’a evinde 3-2 yenilen Sivasspor, uzun süre sonra sahasında mağlubiyet yaşadı. Evinde son olarak bu sezonun ilk haftasında, 16 Ağustos 2021’de Konyaspor’a 3-2 mağlup olan Yiğidolar 194 gün sonra sahasında yenilgi yüzü gördü.

İç sahadaki 14 maçlık lig periyodunda 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 20 puan toplayan Yiğidolar, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 22 kez havalandırırken, kalesinde ise 14 gole engel olamadı.

Ligde 34 puanla 12. sırada yer alan Sivas temsilcisi, bu sezon sahasında güçlü rakipleri Karagümrük (4-0), Hatayspor (4-0), Galatasaray (1-0) ve Yeni Malatya’yı (2-1) yenmiş, Göztepe (2-2), Gaziantep FK (1-1), Antalyaspor (2-2), Adana Demirspor (1-1), Giresunspor (0-0), Rizespor (1-1), Trabzonspor (1-1) ile Fenerbahçe (1-1 ) müsabakalarını ise berabere tamamlamıştı.

194 gündür yenilmiyordu

Süper Lig’de sahasında en son 16 Ağustos 2021’de oynanan Konyaspor maçında mağlubiyet alan Yiğidolar, kendi evinde toplamda 194 gündür mağlubiyet yüzü görmemişti. Sivasspor’un bu serisi dün akşam Beşiktaş karşısında alınan 3-2’lik mağlubiyet ile sona erdi.

İHA

Kayseri Gündem
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