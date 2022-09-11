Sivaslılar Kayseri'de buluştu

Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu tarafından yapılan toplantı ile Kayseri’de yaşayan Sivaslılar bir araya geldi.

Yapılan toplantıya AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı İlhami Çelik, Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa, Köşk Sosyete İşletmecisi İsa Gün, muhtarlar ve dernek üyeleri katıldı.

Kayseri’de yaşayan Sivaslıların bir araya gelmesinde derneklerin yerinin yatsınamaz olduğunu söyleyen AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, “Kayseri, dışarıdan ve etraf illerden gelen hemşerilerimize baktığımız zaman güzel bir mozaiği temsil ediyor. Adeta çiçek bahçesi gibi. Biz doğduğumuz yerde değil doyduğumuz yerdeyiz. Dolayısıyla hizmet etmeyi kutsal ve önemli görüyoruz. Burada Kayseri’nin güzellikleri için hizmetin iyisini nasıl vereceksek bu şekilde ilk günde olduğu gibi bu güne kadar da böyle bu şekilde devam ediyoruz. Burada yaşayan yabancılar arasında baktığımızda TÜİK rakamlarıyla 200 bin kadar Sivaslı hemşerimiz mevcut. Bunların da birbirleri ile olan münasebetlerinde derneklerin yeri yatsınamaz. Dolayısıyla biz de hem dernekler hem de federasyon olarak buradaki Sivaslı hemşerilerimizin hep emrinde olduk, olmaya da devam edeceğiz. 2010 yılında pek çok derneği birleştirerek federasyon haline gelmiştik. Daha sonraki dönem içerisinde de federasyonumuz zaman zaman önemli hizmetler yaptı. Bu hizmetler arasında sayabileceğimiz en önemlilerinden bir tanesi de TOKİ vasıtasıyla bin 964 tane Sivaslı hemşerimizi ev sahibi yapmıştık. Burada yaşayan kardeşlerimize, ihtiyaç sahiplerine ve ısınma ile ilgili bir takım faaliyet yapıldı. Muhtarlarımız da bizim gözbebeğimiz. Onların da yanında olmaya hep çalıştık, bundan sonra da yine aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Bugün aramıza katılan değerli protokolümüze de çok teşekkür ediyorum” dedi.

Herkesin aynı toprağın çocukları olduğunu söyleyen Kayseri Başsavcısı Habip Korkmaz da, “Ben de Tokat Zile’liyim ve memleketim Sivas’a yakın olduğu için biz de kendimizi fahri Sivaslı kabul ediyoruz. Sivas’ta da kıymetli dostlarımız var. Davet edildiğimde canı gönülden kabul ettim. Aynı toprağın çocuklarıyız. Ayrımız gayrımız da yok. Bu toplantıyı düzenleyen başkanımız sağ olsun bizleri bir araya getirdi. Ben böyle bir toplantıya katıldığım için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Protokol üyeleri ve dernek üyelerinin tanışmasıyla devam eden program, toplu fotoğraf çekinmesiyle son buldu.