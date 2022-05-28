Sivaslı öğrenciler Kangal kadar sadık robot yaptı

Sivaslı öğrenciler askerimizi mayın tuzaklarından koruyacak robot geliştirdi, geliştirdikleri robota dünyanın en iyi koruma köpekleri olarak bilinen 'Kangal' ismini verdiler.

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  • 28.05.2022 10:12
  • Güncelleme: 28.05.2022 10:12
Sivaslı öğrenciler Kangal kadar sadık robot yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivaslı öğrenciler askerimizi mayın tuzaklarından koruyacak robot geliştirdi, geliştirdikleri robota dünyanın en iyi koruma köpekleri olarak bilinen “Kangal” ismini verdiler.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sivas Ulusal Robot Yarışması (Sİ-RO) 3 ülke, 67 ilden 2911 yarışmacıyı ağırladı. Üç gün süren ve geçtiğimiz gün finali yapılan yarışmalarda birbirinden ilginç yapay zeka ürünleri ve robotlar yarıştı. Yüzlerce robot arasında en dikkat çekenlerinden biride “Kangal-1” isimli Arama-kurtarma ve mayın robotu oldu.

Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri tarafından tasarlanan robot, metal paletleri sayesinde her türlü arazi koşullarında yol alabiliyor. Üzerindeki kamera ve ses alıcılar ile arazide topladığı verileri merkeze aktarıyor. Sensor ve detektörleri sayesinde toprak altındaki mayınları tespit ederek askerlere güvenli intikal imkanı sunuyor.

Kangal isimli robot, mayın tuzaklarına karşı kendini feda edip askerlerin şehit olmasını veya yaralanmasını önlüyor. Robot bu özelliği ile dünyanın en zeki ve sadık koruma köpeği olarak bilinen Kangalları hatırlatırken ismini de buradan alıyor.

Projede görevli Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi Mustafa Can Gülmez, tasarladıkları robota Kangal köpeklerine benzer özellikler yüklendiği için Kangal ismini verdiklerini belirtip, “Öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımız ile hazırladığımız robot, İHA’lar gibi insansız olarak tehlikeli arazilerde bilgi toplayarak merkeze aktarabiliyor. Depremlerden sonra arama kurtarma faaliyetlerinde de kullanılabilir. Üzerinde kamerası, ses alıcıları ve sensörler bulunuyor. Bu özellikleri ile mayın aramada da kullanılabilir” dedi.

İHA

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