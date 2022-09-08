Sivas Ziraat Odası Başkanı'ndan sahte gübre uyarısı

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ; sahte gübre konusunda çiftçileri uyardı.

Hububat ekimi yaklaşırken çiftçileri sahte gübre konusunda uyaran Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ; “Gübre bayisi olmayan ve gübre satışı yapan iş yerlerinden gübre alınmamalı. Gezginci olarak kamyon üzerinde gübre satanlardan gübre alınmamalı; bu mobil satıcılardan uzak durulmalı. Çiftçilerimiz böyle bir durumla karşılaştıkları zaman hemen Ziraat Odamıza bilgi versinler. Buradan hükümetimize, devletimize de sesleniyorum; denetimleri arttırın. Çiftçilerimiz bu kalpazanlara ezdirilmesin” dedi.

“Piyasaya sürülen sahte gübreler çiftçilerimizin başını ağrıtıyor”

Gübrenin tonunun 18 bin liraya kadar çıktığını kaydeden Çetindağ; “Gelecek yıl için ekim yapılacak ve çiftçinin verim alabilmesi için tarlaya taban gübresi atması gerekiyor. Çiftçimizin en önemli girdileri arasında ise gübre başı çekiyor. Son 1 yıllık süreçte fiyatı astronomik düzeyde arttı. Öncelikle gübre konusunda hükümetimizden destek beklediğimizi ifade etmek istiyorum, bu konuya ivedi bir şekilde çözüm bulunmalı. Diğer yandan geçtiğimiz günlerde Edirne, Manisa, İzmir, Tokat, Antalya, Denizli, Elazığ ve Niğde’de sahte gübre olaylarına rastlandı. Gübre simsarları tarafından piyasaya sürülen sahte gübreler çiftçilerimizin başını ağrıtıyor. Bizler de Sivas Ziraat Odası olarak ekim için hazırlık yapan çiftçilerimizi gübre konusunda mağdur olmamaları noktasında uyarıyoruz” diye konuştu.

“Gübre çiftçimizin kullanabileceği makul bir seviyeye getirilmeli”

Geçtiğimiz yıllarda ele geçirilen sahte gübrelerin yapılan analizler sonucunda yüzde 60’ının tuz içerdiğini kaydeden Çetindağ; “Sahte gübrelerin fiyatları normal gübrelere göre çok düşük oluyor. Çiftçilerimiz gübreyi Tarım ve Orman Müdürlüklerinin bilgisi dahilinde faaliyet gösteren bayilerden alsın. Gübre bayisi olmayan ve gübre satışı yapan iş yerlerinden gübre alınmamalı. Gübreler mutlaka kimyevi gübre üretimi yapan firmalarla bayilik sözleşmesi olan gübre bayilerinden faturalı bir şekilde alınmalı. Gezginci olarak kamyon üzerinde gübre satanlardan gübre alınmamalı; bu mobil satıcılardan uzak durulmalı. Çiftçilerimiz böyle bir durumla karşılaştıkları zaman hemen Ziraat Odamıza bilgi versin. Etiket bilgileri Türkçe olmayan ve ambalajı açılmış veya bozulmuş olan gübreler satın alınmamalı. Gübre ambalajında üretici ve ithalatçının açık adresi, ayrıca bitki besin elementlerinin oranlarının açık bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir. Bu bilgilerin net olarak ifade edilmediği gübreler alınmamalı” ifadelerini kullandı.