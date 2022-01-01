Sivas'ta Ulu Cami sabah namazında doldu taştı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Ailece Camide, Milletçe Duadayız' programı kapsamında Sivas'ta da binlerce kişi yeni yılın ilk gününde Ulu Cami'de sabah namazında buluştu.

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  • Güncelleme: 01.01.2022 12:04
Sivas'ta Ulu Cami sabah namazında doldu taştı
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Ailece Camide, Milletçe Duadayız' programı kapsamında Sivas'ta da binlerce kişi yeni yılın ilk gününde Ulu Cami'de sabah namazında buluştu.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen “Ailece Camide, Milletçe Duadayız” programı kapsamında Sivas’ta da binlerce kişi yeni yılın ilk gününde Ulu Cami’de sabah namazında buluştu.

İl Müftülüğünce düzenlenen program Fetih Suresinin okunmasıyla başladı.

Programda cemaate sohbet veren İl Müftüsü Remzi Pehlivan; “İmtihan için geldiğimiz şu fani dünyada kalan ömrümüzden 1 yıl daha geldi geçti. Yeni yılın ilk seher vaktinde bu kutsal mekânda Yüce Allah’a dua ve niyazda bulunmak için bir araya geldik. Şimdi bugün ömür muhasebesi içinde olalım. Ayetin ifadesiyle yarın ahiret için ne hazırladığımızın bilinci içerisinde yaşayalım. Bu kısa dünya hayatı gelip geçiyor, kalp kırmamak, iyilikte bulunmak ve hayırlı işler için koşuşturmak gerekir. İnsan her daim ’İhsan’ şuuruyla ömrünü geçirmeli, Rabbini görüyormuşçasına yaşamalı, biz Rabbimizi görme sekte O bizi görüyor her şeyi kayıt altına alıyor bu bilinçle yaşamak bizi hata yapmaktan günaha düşmekten koruyacaktır. Rabbimiz kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden hayırlı eylesin” dedi.

Müftü Yardımcısı Muttalip Karataş tarafından yapılan dua ile sona eren programda vatandaşlara süt ve poğaça ikram edildi.

İHA

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