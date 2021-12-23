Sivas'ta sıcaklık -26.6 derece

Sivas'ta kent merkezinde hava sıcaklığı-14 dereceye İmranlı ilçesinde ise-26.6 dereceye kadar düştü.

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  • Güncelleme: 23.12.2021 10:01
Sivas'ta sıcaklık -26.6 derece
Sivas'ta kent merkezinde hava sıcaklığı-14 dereceye İmranlı ilçesinde ise-26.6 dereceye kadar düştü.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta kent merkezinde hava sıcaklığı-14 dereceye İmranlı ilçesinde ise-26.6 dereceye kadar düştü.

Sivas’ta bir süredir etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Geçtiğimiz gece Türkiye’de en düşük sıcaklık Sivas’ın İmranlı ilçesinde ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Sivas’ın İmranlı ilçesinde geçtiğimiz gece hava sıcaklığı sıfırın altında 26.6 dereceye kadar düştü. Sivas’ta şehir merkezinde ise hava sıcaklığı sıfırın altında 14 dereceye kadar geriledi. Birçok kişi sabah araçlarını rahat çalıştırabilmek için araç kaputlarına battaniye ve halı serdi. Donan araç camlarını kazımak zorunda kaldılar.

iha

Kayseri Gündem
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