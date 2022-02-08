Sivas'ta protestolu senet sayısı düştü

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, protesto edilen senet sayılarına ilişkin verileri açıkladı. Verilere göre Sivas'ta protesto edilen senet sayısı ve miktarı düşüş gösterdi. 2020 yılında Sivas'ta 2 bin 589 senede protesto çekilmiş ve bunun parasal karşılığı ise 61 milyon 895 bin lira olarak açıklanmıştı. Kentte 2021'de protesto edilen senet sayısı önceki yıla kıyasla 322 adet azalarak 2 bin 537'ye tutarı ise 43 milyon 958 bin liraya geriledi.

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  • 08.02.2022 10:03
  • Güncelleme: 08.02.2022 10:03
Sivas'ta protestolu senet sayısı düştü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, protesto edilen senet sayılarına ilişkin verileri açıkladı. Verilere göre Sivas’ta protesto edilen senet sayısı ve miktarı düşüş gösterdi. 2020 yılında Sivas’ta 2 bin 589 senede protesto çekilmiş ve bunun parasal karşılığı ise 61 milyon 895 bin lira olarak açıklanmıştı. Kentte 2021’de protesto edilen senet sayısı önceki yıla kıyasla 322 adet azalarak 2 bin 537’ye tutarı ise 43 milyon 958 bin liraya geriledi.

2021’de Sivas’ta protesto çekilen 2 bin 537 senedin ay ay dağılımı şu şekilde gerçekleşti: Ocak 196, şubat 167, mart 193, nisan 198, mayıs 297, haziran 213, temmuz 201, ağustos 204, eylül 234, ekim 223, kasım 197, aralık 214.

Tutarın en yüksek olduğu ay ekim

Sivas’ta 2021 yılında protestolu senet tutarının en fazla olduğu ay 6 milyon 653 bin lira ile ekim olurken en az olduğu ay ise 2 milyon 293 bin lira ile ocak olarak kayıtlara geçti.

İHA

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