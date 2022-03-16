Sivas'ta konut satışı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini paylaştı. Verilere göre 2021 Şubat ayında 512 konutun satıldığı Sivas'ta bu yılın aynı ayında 425 konut satıldı. Satılan konutların 128'ini ilk el satış, 297'sini de ikinci el satış teşkil etti.

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  • 16.03.2022 16:12
  • Güncelleme: 16.03.2022 16:12
Sivas'ta konut satışı azaldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK); 2022 Şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini paylaştı. Verilere göre 2021 Şubat ayında 512 konutun satıldığı Sivas’ta bu yılın aynı ayında 425 konut satıldı. Satılan konutların 128’ini ilk el satış, 297’sini de ikinci el satış teşkil etti.

İHA

Kayseri Gündem
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