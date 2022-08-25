Sivas'ta kaza biri çocuk 4 kişi yaralandı

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

PAYLAŞ
  • 25.08.2022 11:13
  • Güncelleme: 25.08.2022 11:13
Sivas'ta kaza biri çocuk 4 kişi yaralandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Gürün ilçesi Pınarbaşı istikametinde meydana geldi. N.K. idaresindeki 34 EZV 110 plakalı Volvo marka otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik levhasına çarptıktan sonra bariyerin üzerine çıktı. Kazada sürücü ile araçta bulunan G.Ç.K.(44) , M.K.(25) ve R.K.(10) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Yalçın'dan 2 yeni kütüphane daha

Başkan Yalçın'dan 2 yeni kütüphane daha

Melikgazi'nin muhtarları büyükşehirin misafiri oldu

Melikgazi'nin muhtarları büyükşehirin misafiri oldu

Hacılar'da imar yolu çalışmaları sürüyor

Hacılar'da imar yolu çalışmaları sürüyor

Başkan Büyükkılıç'tan Kayseri'ye bir kütüphane daha

Başkan Büyükkılıç'tan Kayseri'ye bir kütüphane daha

Başkan Büyükkılıç'ın ev sahipliğinde Turizm Yatırımları Toplantısı

Başkan Büyükkılıç'ın ev sahipliğinde Turizm Yatırımları Toplantısı

Motorine yeni zam yolda!

Motorine yeni zam yolda!

Çok Okunanlar
1
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

2
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

3
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

4
Buğdaylı mahallesinde cinayet

Buğdaylı mahallesinde cinayet

5
Kumsmall'daki K-POP konseri iptal edildi

Kumsmall’daki K-POP konseri iptal edildi

6
Kütüphaneler şehri Kayseri'ye Büyükşehir'den 9'uncu kütüphane

Kütüphaneler şehri Kayseri'ye Büyükşehir'den 9'uncu kütüphane

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Büyükkılıç'tan Talas'ın muhtarlarıyla istişare toplantısı

Başkan Büyükkılıç'tan Talas'ın muhtarlarıyla istişare toplantısı

AK Parti'li Ünsal'dan sanatçı Gülşen'e imam hatip tepkisi

AK Parti'li Ünsal'dan sanatçı Gülşen'e imam hatip tepkisi

DAHA FAZLA
26 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

26 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kaçak kazı yapan tarihi eser kaçakçıları jandarmadan kaçamadı

Kaçak kazı yapan tarihi eser kaçakçıları jandarmadan kaçamadı

Özhaseki'den Çetin Arık'a 2. tazminat davası

Özhaseki'den Çetin Arık'a 2. tazminat davası

Eğitim Bir Sen'de değişim rüzgarı

Eğitim Bir Sen'de değişim rüzgarı

Milletvekili Ataş: 9 ay sonra iktidarız

Milletvekili Ataş: 9 ay sonra iktidarız