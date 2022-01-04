Sivas'ta karla mücadele, bin 7 yol ulaşıma açıldı

Sivas’ta araç ulaşımına kapalı olan 74 köy ve mezra yolunda karla mücadele çalışması sürüyor.

Sivas’ta aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle araç ulamışına kapanın 74 köy ve mezra yolunda kar temizleme çalışmaları sürüyor. Sivas İl ve İlçe özel idaresi ekipleri mevsimin ilk gününden bu yana araç ulaşımına kapanan bin 7 köy ve mezra yolu araç ulaşımına açtı.