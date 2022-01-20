Sivas'ta karla mücadele, 470 köy yolu araç ulaşımına kapalı

Sivas'ta yoğun kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı,-15 dereceyi bulan hava sıcaklığı karla mücadele çalışmalarını güçleştiriyor.

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  • 20.01.2022 09:39
  • Güncelleme: 20.01.2022 09:39
Sivas'ta karla mücadele, 470 köy yolu araç ulaşımına kapalı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta yoğun kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı,-15 dereceyi bulan hava sıcaklığı karla mücadele çalışmalarını güçleştiriyor.

Sivas’ta iki gün süren yoğun kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Yağan kar deneniyle ulaşıma kapanan 780 köy yolunda kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor. İl ve ilçe özel idaresi ekiplerinin yoğun çalışması sonucu 310 köy yolu ulaşıma açıldı. Sıfırın altında 15 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı karla mücadele çalışmalarını güçleştiriyor.

Asılsız ihbarlar zaman kaybettiriyor

İl Özel İdaresi personeli Kaan Şen kapalı yolların açılması için 24 saat aralıksız çalışmaların sürdürüldüğü belirterek asılsız ihbarların gereksiz zaman kaybına ve mağduriyetlere neden olduğunu söyledi. “Bizler İl Özel İdaresi ekipleri olarak 7 gün 24 saat çalışmalarımıza devam ediyoruz. Genelde vatandaşlarımızı hiçbir zaman mağdur etmemeye çalışıyoruz. Yolları açık tutmak için çalışıyoruz. Tabi ki zor şartlar oluyor. Ama elimizden geldiği kadar sabahlara kadarda olsa çalışmaya devam ediyoruz. Yanlış ihbarlar tabi ki yapıyorlar. Bu sefer de gerçek ihbarları değerlendiremiyoruz. Acaba gerçek mi sahte diye düşünüyoruz. Elimizden geldiği kadar her koşulda yardım etmeye çalışıyoruz ama bazen de sahte ihbarlar yüzünden bazı hastalarımıza yetişemediğimiz günlerimizde oluyor” dedi.

İHA

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