Sivas'ta karate rüzgarı esecek

Sivas'ta 10 ilden 490 sporcunun katılımı ile '7. Cumhuriyet Kupası İller Arası Karate Turnuvası' düzenlenecek. 2 gün sürecek olan turnuva sonunda dereceye girenlere ödül verilecek.

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  • 02.11.2022 11:45
  • Güncelleme: 02.11.2022 11:45
Sivas'ta karate rüzgarı esecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta 10 ilden 490 sporcunun katılımı ile “7. Cumhuriyet Kupası İller Arası Karate Turnuvası” düzenlenecek. 2 gün sürecek olan turnuva sonunda dereceye girenlere ödül verilecek.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sivas Karate İl Temsilciliğinin 2022 yılı faaliyet programında yer alan “7. Cumhuriyet Kupası İller Arası Karate Turnuvası” 5-6 Kasım’da Sivas’ta gerçekleştirilecek. 4 Eylül Spor Vadisi Taha Akgül Spor Salonunda yapılacak olan turnuvaya 10 ilden 23 kulüp ve 490 sporcu katılım sağlayacak. Turnuva minikler, yıldızlar, ümitler ve gençler kategorisinde erkekler ve kadınlar olarak kata ile kumite dalında yapılacak. Sivas’tan 30 hakemin, Türkiye Karate Federasyonu tarafından görevlendirilen 18 hakemle birlikte toplam 48 hakem 4 tatemide yapılacak olan maçları yönetecekler. İki gün sürecek turnuvada dereceye giren sporculara madalya, kulüplere ise kupa takdim edilecek.

Ökten: “Sporcular centilmence mücadele edecek”

Turnuva ile ilgili açıklamada bulunan Sivas Karate İl Temsilcisi Oğuz Ökten, turnuvanın büyük önem arz ettiğini belirterek, ““Her yıl düzenli olarak yaptığımız iller arası faaliyetlere bu yıl da katılımın yüksek düzeyde olması ziyadesi ile bizleri memnun etmiştir. 7. Cumhuriyet Kupası İller Arası Karate Turnuvası 10 ilimizden toplam 23 kulüp ve 490 sporcu bu hafta sonu yapacağımız turnuvada centilmence yarışarak ter dökecekler. Hazırlık maçları niteliğinde olan bu turnuvalar sporcularımızın yetişmeleri açısından büyük önem arz etmektedir. Dereceye giren sporculara madalya verilecektir. Her kategoride altın, gümüş ve bronz madalya sayısına göre de klasmanda dereceye giren kulüplerimize ise kupa verilecektir. 7. Cumhuriyet Kupası İller Arası Karate Turnuvasına katılacak olan tüm antrenörlerimize, hakemlerimize ve sporcularımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

İHA

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