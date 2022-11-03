Sivas'ta kafenin çatısında korkutan yangın

Sivas'ta bir kafenin çatı katında çıkan yangın görenleri korkuttu.

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  • 03.11.2022 12:45
  • Güncelleme: 03.11.2022 12:45
Sivas'ta kafenin çatısında korkutan yangın
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta bir kafenin çatı katında çıkan yangın görenleri korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, yangın merkeze bağlı İşhan köyünde meydana geldi. İ.G.’ye ait kafenin çatı katında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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