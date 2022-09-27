Sivas'ta ihracat 61 milyon doları geçti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2022 yılı Ağustos ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı. Verilere göre Sivas'ta bu yılın Ağustos ayında 5 milyon 815 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

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  • 27.09.2022 09:19
  • Güncelleme: 27.09.2022 09:19
Sivas'ta ihracat 61 milyon doları geçti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM); 2022 yılı Ağustos ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı. Verilere göre Sivas’ta bu yılın Ağustos ayında 5 milyon 815 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Kentte 2021 Ocak-Ağustos ayları arasında 47 milyon 926 bin dolar olan ihracat bu yılın aynı döneminde 61 milyon 444 bin dolara yükseldi. Bu verilerle birlikte Sivas Türkiye’de ihracat sıralamasında 54’üncü sırada yer aldı.

En az ihracat Ağustos’ta gerçekleşti

Bu yıl Sivas’tan Ocak’ta 7 milyon 346 bin dolar, Şubat’ta 7 milyon 712 bin dolar, Mart’ta 8 milyon 181 bin dolar, Nisan’da 8 milyon 927 bin dolar, Mayıs’ta 7 milyon 340 bin dolar, Haziran’da 8 milyon 197 bin dolar, Temmuz’da 7 milyon 926 bin dolar, Ağustos’ta ise 5 milyon 815 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

İHA

Kayseri Gündem
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