Sivas'ta Havacılık ve Uzay Konferansı Gerçekleşti

SİVAS (İHA) – Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) tarafından 'Havacılık ve uzay' konulu konferans düzenlendi. Konferansta Dr. Öğr. Üyesi Umar Amırı katılım sağlayan öğrencilere havacılık ve uzay hakkında bilgiler vererek, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

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  • 03.06.2022 09:28
  • Güncelleme: 03.06.2022 09:28
Sivas'ta Havacılık ve Uzay Konferansı Gerçekleşti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

SİVAS (İHA) – Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) tarafından “Havacılık ve uzay” konulu konferans düzenlendi. Konferansta Dr. Öğr. Üyesi Umar Amırı katılım sağlayan öğrencilere havacılık ve uzay hakkında bilgiler vererek, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

Konferans Sivas Şemsi Sivas-i il halk kütüphanesinde düzenlendi. Düzenlenen konferansa SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, öğretim üyeleri ve Sivas ilinde bulunan lise ve ortaokul öğrencileri katıldı. Konferansta Dr. Öğr. Üyesi Umar Amırı, uzay ve havacılık hakkında bilgiler verdi. Konferansın sonunda öğrenciler Dr. Öğr. Üyesi Amırı’ ye sorularını yöneltti. Konferansın ardından SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul açıklamalarda bulundu.

İHA

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