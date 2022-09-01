Sivas'ta feci kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

Sivas'ın Kangal ilçesinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu.

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  • 01.09.2022 09:57
  • Güncelleme: 01.09.2022 09:57
Sivas'ta feci kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Kangal ilçesinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sivas- Malatya karayolu Yeşildere mevkiinde meydana geldi. Bursa’dan Malatya’ya düğünden döndükleri öğrenilen davetlileri taşıyan Ayhan Sevin idaresinde ki 44 J 4257 plakalı Ford marka minibüs ile Malatya’dan Amasya’ya giden M.Ö. idaresinde ki 34 EBE 72 plakalı Mercedes marka kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışanlar AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek’te olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kazada 7 kişi can verdi

Yaralılardan 5 kişinin hayati tehlikesi sürerken kaza da hayatını kaybedenlerin isimleri de belli oldu. Minibüs sürücüsü Ayhan Sevin ile araçta bulunan; Şenay Kızılaslan, Meliha Kızılaslan, Seyit Battalgazi Sevin, Fadime Sarıbaş, Adile İzci ve Hacı Süleyman Kızılaslan hayatlarını kaybetti.

9 kişi yaralandı

Feci kazada E.P., C.P., E.K., İ.K., S.Y., B.P., R.K.Y., A.Y. ve kamyon sürücüsü M.Ö. yaralandı. Öte yandan, Sivas-Malatya karayolu kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

İHA

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