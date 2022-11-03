Sivas'ta feci kaza: Uzman çavuş hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir uzman çavuş hayatını kaybederken 3'ağır 5 kişi ise yaralandı.

PAYLAŞ
  • 03.11.2022 12:29
  • Güncelleme: 03.11.2022 12:29
Sivas'ta feci kaza: Uzman çavuş hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir uzman çavuş hayatını kaybederken 3’ağır 5 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Gürün İlçesi Bahçeiçi mevkiinde meydana geldi. Kayseri istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Kemal Çetin yönetimindeki 43 RT 543 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, aynı yönde giden Y.B. idaresindeki 58 ABF 506 plakalı saman yüklü kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet tarlaya uçtu. Kazada Jandarma Uzman Çavuş Kemal Çetin olay yerinde hayatını kaybederken H.Ç., Y.O.Ç., Y.B. K.B. ve H.Y. ise yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Darende ve Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan H.Ç., Y.O.Ç., ve K.B.’nin hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
LPG'nin ardından benzine de zam bekleniyor

LPG’nin ardından benzine de zam bekleniyor

Hacılar Erciyesspor ve Talasgücü Belediyespor yenilgi görmedi

Hacılar Erciyesspor ve Talasgücü Belediyespor yenilgi görmedi

Talas'tan Azerbaycan'a kardeşlik köprüsü

Talas'tan Azerbaycan'a kardeşlik köprüsü

Öğrencilerden kuyumcuları kıskandıran takılar

Öğrencilerden kuyumcuları kıskandıran takılar

Kayseri'de bir ilk: yer fıstığı üretildi

Kayseri'de bir ilk: yer fıstığı üretildi

9 bin 600 işçinin yemek ücretleri net 55 TL oldu

9 bin 600 işçinin yemek ücretleri net 55 TL oldu

Çok Okunanlar
1
Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

2
Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

3
Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

4
Balık fiyatları, bollaştıkça düşecek

Balık fiyatları, bollaştıkça düşecek

5
Kayseri Kitap Fuarı'na 300'den fazla yazar ve yayınevi katılıyor

Kayseri Kitap Fuarı’na 300’den fazla yazar ve yayınevi katılıyor

6
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarma ekipleri ölümlü trafik kazalarını önlemek için yoğun mesai harcıyor

Jandarma ekipleri ölümlü trafik kazalarını önlemek için yoğun mesai harcıyor

Kartal, Talas ve Hulusi akar Bulvarlarının Trafik Yükü Azalacak

Kartal, Talas ve Hulusi akar Bulvarlarının Trafik Yükü Azalacak

DAHA FAZLA
KAYMEK, çiftleri 'Evet' demeden önce buluşturacak

KAYMEK, çiftleri ‘Evet’ demeden önce buluşturacak

YRP'li Önder Narin: Partimiz iktidara hazır

YRP’li Önder Narin: Partimiz iktidara hazır

Turkovac mucidinin ismini taşıyacak yol 2022 yılı bitmeden açılacak

Turkovac mucidinin ismini taşıyacak yol 2022 yılı bitmeden açılacak

Ümit Özdağ Kayseri'ye geliyor

Ümit Özdağ Kayseri’ye geliyor

Başkan Şahin'den taciz iddiasına yanıt

Başkan Şahin’den taciz iddiasına yanıt