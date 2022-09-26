Sivas'ta Ekinos şöleni

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarında Ekinos, “Yeşilden-Sarıya” vurgusu ile çeşitli etkinliklerle şölene dönüştürülerek kutlandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarında gece-gündüz eşitliğini ve sonbahar mevsiminin gelişini temsil eden 23 Eylül tarihi lise öğrencileriyle birlikte Ekinoks Şöleni olarak kutlandı. Pek çok farklı etkinliğe sahne olan program Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Coğrafya Öğretmeni Selda Koç, Görsel Sanatlar Öğretmeni Yasemin Şahin, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Burak Vural ve Müzik Öğretmenleri Bilal Kireçtepe ve Handan Gencer tarafından organize edildi. Sonbahar mevsiminin aynı zamanda öğrencilere kavuşma mevsimi olarak görüldüğü Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarında Ekinoks Şöleni coğrafya, görsel sanatlar, müzik ve spor bilimlerinin bir araya getirildiği disiplinler arası bir çalışma olarak okul anılarındaki yerini aldı. Okul Kurucusu Feridun Bozyiğit, Okul Müdürü Abdülkadir Ünsal ve Eğitim Koordinatörü Dr. Samet Ünlü programın sonunda “Ekinoks” adı verilen pasta kesiminde öğrencilerle birlikte kutlamalarda yer alarak ilkbaharın gelişini de aynı şekilde öğrencilerle birlikte kutlayacaklarını belirttiler.