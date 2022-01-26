Sivas'ta bin 30 yerleşim yeri araç ulaşımına kapandı

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı hayati felç etti, bin 30 yerleşim yeri araç ulaşımına kapandı.

PAYLAŞ
  • 26.01.2022 09:42
  • Güncelleme: 26.01.2022 09:42
Sivas'ta bin 30 yerleşim yeri araç ulaşımına kapandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta etkili olan yoğun kar yağışı hayati felç etti, bin 30 yerleşim yeri araç ulaşımına kapandı.

Sivas’ta dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sabah saatlerine kadar sürdü. İl genelinde yaklaşık bin 30 köy ve mahalle yolu araç ulaşımına kapandı. Şehir merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. Vatandaşlar dükkanlarının önünü ve arabalarını kardan temizlemek için büyük çaba sarf etti. İl Özel İdaresi ve Sivas Belediyesi ekipleri de karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Sivas Tarihi Kent Meydanı yağan karla birlikte farklı bir görüntüye büründü. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri OSB'de yollar açık, çalışmalar sürüyor

Kayseri OSB'de yollar açık, çalışmalar sürüyor

Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nde kura 12 Şubat'ta

Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nde kura 12 Şubat'ta

Toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyaların çoğu geri alınmıyor

Toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyaların çoğu geri alınmıyor

DEAŞ üyeliğinden yargılanan 2 Suriye uyruklu, 6'şar yıl hapis cezası aldı

DEAŞ üyeliğinden yargılanan 2 Suriye uyruklu, 6'şar yıl hapis cezası aldı

Yeşilhisar'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Yeşilhisar'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Hayvanat Bahçesi sakinlerine kışa özel bakım

Hayvanat Bahçesi sakinlerine kışa özel bakım

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

6
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çaldığı otomobile başka plaka takan şahıs yakalandı

Çaldığı otomobile başka plaka takan şahıs yakalandı

Doktor Başkan 35 yıl önce iyileştirdiği hastasıyla karşılaştı

Doktor Başkan 35 yıl önce iyileştirdiği hastasıyla karşılaştı

DAHA FAZLA
Talas çalışanları kan verdi

Talas çalışanları kan verdi

CHP'li Orhan: 'Doğal afetler üzerinden siyaset olmaz'

CHP’li Orhan: “Doğal afetler üzerinden siyaset olmaz”

Eski eşini bıçaklayıp başında bekleyen şahsın duruşması ertelendi

Eski eşini bıçaklayıp başında bekleyen şahsın duruşması ertelendi

Erciyes'te sömestir yoğunluğu

Erciyes'te sömestir yoğunluğu

AFAD'da Değerlendirme Toplantısı yapıldı

AFAD'da Değerlendirme Toplantısı yapıldı