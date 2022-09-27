Sivas'ta araç sayısı 174 bine yaklaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 Ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

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  • 27.09.2022 09:18
  • Güncelleme: 27.09.2022 09:18
Sivas'ta araç sayısı 174 bine yaklaştı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 Ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

TÜİK’ten derlenen bilgilere göre Sivas’ta Ağustos ayında motorlu kara taşıtı sayısı 173 bin 344 oldu. Trafiğe kayıtlı taşıtların 91 bin 113’ünü otomobil, 34 bin 541’ini traktör, 27 bin 745’ini kamyonet, 8 bin 835’ini motosiklet, 6 bin 271’ini kamyon, 2 bin 993’ünü minibüs, bin 257’sini otobüs, 589’unu ise özel amaçlı araç oluşturdu.

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas’ta Ağustos ayında 4 bin 878 aracın devri yapıldı.

Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 162’sini otomobil, 110’unu minibüs, 21’ini otobüs, 739’unu kamyonet, 112’sini kamyon, 174’ünü motosiklet, 8’ini özel amaçlı araçlar, 552’sini de traktör oluşturdu.

İHA

Kayseri Gündem
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