Sivas'ta 85 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas’ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 85 yerleşim yerine araç ulaşımı sağlanamıyor.

Sivas’ta gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kentte kar yağışı nedeniyle 85 köy ve mezra yolu araç ulaşımına kapandı. Sivas İl Özel İdaresine bağlı Karla Mücadele ekipleri kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.