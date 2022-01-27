Sivas'ta 2021'de araç sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

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  • 27.01.2022 10:32
  • Güncelleme: 27.01.2022 10:32
Sivas'ta 2021'de araç sayısı arttı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

TÜİK’ten derlenen bilgilere göre Sivas’ta 2020 yılında 165 bin 697 olan motorlu kara taşıtı sayısı 2021 sonunda 170 bin 639’a yükseldi.

2021 sonu itibarıyla Sivas’ta trafiğe kayıtlı taşıtların 89 bin 594’ünü otomobil, 34 bin 180’ini traktör, 27 bin 441’ini kamyonet, 8 bin 273’ünü motosiklet, 6 bin 269’unu kamyon, 3 bin 62’sini minibüs, bin 254’ünü otobüs, 566’sını ise özel amaçlı araç oluşturdu.

5 bin 994 aracın devri yapıldı

TÜİK, 2021’de illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas’ta geçtiğimiz yıl 5 bin 994 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 4 bin 30’unu otomobil, 103’ünü minibüs, 40’ını otobüs, 834’ünü kamyonet, 170’ini kamyon, 90’ını motosiklet, 9’unu özel amaçlı araçlar, 718’ini de traktör oluşturdu.

İHA

Kayseri Gündem
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