Sivas'ta 18 okul doğal gazla ısınacak

Sivas’ta doğal gaz bulunan ilçelerdeki eğitim kurumlarında doğal gaz dönüşüm işlemleri tamamlandı. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı itibariyle Sivas’ta 18 okul, doğal gazla ısınma imkânına kavuştu.

İl Milli Eğitim İnşaat Emlak Şube Müdürü Eyüp Durna, bu çerçevesinde Gürün İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir ile birlikte ilçede doğal gaz dönüşümleri gerçekleştirilen Kemal Özalper İlkokulu ve Gürün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulundu.