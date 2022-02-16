Sivas karate kafilesi madalyaları topladı

Adana'da yapılan okul sporları gençler karate grup müsabakalarına katılan Sivas kafilesi, büyük bir başarıya imza attı.

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  • 16.02.2022 11:38
  • Güncelleme: 16.02.2022 11:38
Sivas karate kafilesi madalyaları topladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Adana’da yapılan okul sporları gençler karate grup müsabakalarına katılan Sivas kafilesi, büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Karate Federasyonunun 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan ve Adana’da yapılan okul sporları gençler karate grup müsabakaları sona erdi.

16 ilden 370 sporcunun katılımı ile gerçekleşen karate grup müsabakalarında sporcular dereceye girebilmek için ter döktü. Sivas’ı temsilen maçlara katılan Sivas karate kafilesi başarılarına bir yenisini daha ekledi. 10 erkek ve 7 kız sporcu Sivas’ı temsilen katılarak 5 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı. Toplamda 12 madalya kazanan Sivas ekibi, kente sevinçle döndü.

Karate İl Temsilcisi Oğuz Ökten ise, Adana’dan 12 madalya ile dönen kafileyi tebrik ederek, “16 ilden toplam 370 sporcunun katılımı ile gerçekleşen okul sporları gençler karate grup müsabakalarında sporcularımız başarılarına bir yenisini daha ilave etmenin mutluluğunu yaşadılar. Sivas olarak sporcularımız 12 madalya kazanışlardır. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.

İHA

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