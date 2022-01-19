Sivas kar altında kaldı

Sivas'ta etkisini gösteren yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

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  • 19.01.2022 09:46
  • Güncelleme: 19.01.2022 09:46
Sivas kar altında kaldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta etkisini gösteren yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Sivas’ta beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Lapa lapa yağan kar gece saatlerinde de devam etti. Kentin dört bir yanı beyaza bürünürken Sivaslılar bembeyaz bir güne uyandı. Kar yağışı nedeniyle şehir içinde trafikte aksamalar yaşandı. Sivas Belediyesi ekipleri şehir merkezinde kaldırım ve caddelerde kar küreme ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Termometrelerin sıfırın altında 11 dereceyi gösterdiği Sivas’ta saçaklarda da buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar dükkanların önlerini ve otomobillerini temizlemek için büyük çaba sarf etti. Öte yandan kar yağışı bir yandan da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sivas’ta 780 köy ve mezra yolu araç ulaşımına kapandı. Sivas İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Gece saatlerinde kar yağışını fırsata çeviren çocuklar ise kayarak doyasıya eğlendi.

İHA

Kayseri Gündem
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