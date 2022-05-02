Sivas'ın vazgeçilmez Ramazan geleneği ağızları tatlandırıyor

Sivas’a özgü Ramazan ayı geleneklerinden ’Horoz Şekeri’ 7’den 70’e sevenlerinin ağızları tatlandırıyor.

Sivas’ta Ramazan ayının asırlık geleneklerinden birisi olan Horoz Şekeri, tezgahlarda yerini aldı. Sadece Ramazan ayında satılan bu şekeri çocuklar kadar yetişkinler de tercih ediyor. Kentin farklı yerlerinde küçüğünü 2,5 büyüğünü 5 liraya kadar satan seyyar satıcılar asırlık geleneği devam ettiriyor. Torunlarını sevindirmek isteyen dedeler, aldıkları horoz şekerleriyle evlerinin yolunu tutuyor.

“Geleneği sürdürmek istiyorum”

57 yaşındaki Cengiz Kaygıner, yeğenlerini sevindirmek için horoz şekeri aldığını söyleyerek, “Tüm İslam aleminin ramazan bayramı hayırlı uğurlu olsun. Bu şekeri almamın sebebi yeğenlerim. Biz çocukken babalarımız dedelerimiz oruç tuttuğumuz için alıp sevindiriyordu. Bende şimdi yeğenlerimi sevindirmek için Horoz şekeri aldım. Ben 57 yaşındayım küçüklüğümden beridir bu gelenek devam ediyor. Bende torunlarımıza ve çocuklarımıza bu şekeri alarak geleneği sürdürmek istiyorum” şeklinde konuştu.