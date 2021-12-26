Sivas'ın en büyük gölü de buz tuttu

Türkiye'nin en düşük hava sıcaklıklarının yaşandığı Sivas'ta en büyük göl olan Tödürge gölü de buz tuttu.

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  • Güncelleme: 26.12.2021 09:06
Sivas'ın en büyük gölü de buz tuttu
Türkiye'nin en düşük hava sıcaklıklarının yaşandığı Sivas'ta en büyük göl olan Tödürge gölü de buz tuttu.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye’nin en düşük hava sıcaklıklarının yaşandığı Sivas’ta en büyük göl olan Tödürge gölü de buz tuttu.

Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas’ta suya dair ne varsa donuyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 29.7 dereceye kadar düştüğü Sivas’ta ırmaklar ve göller buz tuttu. Sivas - Erzurum karayolunun 50. kilometresinde bulunan, 350 hektar alan yüzeyi ile Sivas’ın en büyük gölü olan Tödürge gölünün de yüzeyi buzla kaplandı. En derin noktası 44.5 metre olan göl adeta buz pistine dönüştü. Gölün yüzeyindeki buz tabakası üzerinde yürünecek kadar sertleşti. Göl kenarında ise izlemeye doyulmayan manzaralar oluştu. Kimileri göl yüzeyinde yürümenin tadını çıkarttı kimileri ise ortaya çıkan eşsiz manzarada fotoğraf çektirmeyi tercih etti.

Donan gölün ziyaretçileri donan gölde görülmeye değer manzaralar oluştuğunu belirterek, kış aylarında gezmekten hoşlananların mutlaka bu gölü görmeleri gerektiğini belirttiler.

İHA

Kayseri Gündem
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