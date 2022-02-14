Sivas'ın 'Yıldız'ı yamaç paraşütçülerini ağırladı

Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, profesyonel yamaç paraşütçülerini ağırladı. Yamaç paraşütü sporcuları, 2 bin 332 metre yükseklikteki Yıldız Dağı’nın yamacından uçuş gerçekleştirdi.

Anadolu’nun parlayan yıldızı Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, kayak pistlerinin eğimi, yüksekliği, pist çeşitliliği, kar kalitesi, karın kalış süresi, gece ve gündüz kayak yapma imkanı aktiviteleriyle yoluna emin adımlarla ilerliyor. Tesis bu hafta yamaç paraşütü sporcularını ağırladı. Profesyonel yamaç paraşütçülerinin gerçekleştirdiği etkinlik, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde renkli görüntülere sahne oldu. Sporcular, 2 bin 332 metre yükseklikten başladıkları uçuşta, karşılaştıkları manzaraya hayran kaldılar.

“Keyifli bir uçuş oldu”

Yamaç paraşütü sporuyla uğraşan Furkan Taşkın, Tokat’tan Yıldız Dağı’na yamaç paraşütü yapmaya geldiğini belirterek, “Yaklaşık 4 buçuk senedir yamaç paraşütlüyle uğraşıyorum. Bugün burayı denedik. Çok güzeldi ve çok hoşuma gitti, keyifli bir uçuş oldu. Yamaç paraşütü yapmak isteyenleri Yıldız Dağı’na davet ediyoruz. Sizlerle beraber gökyüzünde buluşalım” dedi.

Yamaç paraşütü milli sporcusu Serdar Saçlı ise, “Burası yıllardır uçmak istediğimiz bölgeydi. Yıldız Dağı’nı ziyaret eden ziyaretçilere görsel amaçlı bir uçuş gerçekleştirdim. Şartlar gayet uygun ve tekrar çıkmayı planlıyoruz. Her zaman uçuş vermiyor, rüzgar biraz sert. Meteorolojiyi gözlemleyip takip ettik ve ona göre uçtuk” ifadelerini kullandı.