Sivas'a özgü Zeron buğdayı kitap oldu

Sivaslı öğretmen Kenan Benli, yaşanmış halk hikayeleriyle birlikte Zeron buğdayını unutturmamak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla kitap yazdı.

PAYLAŞ
  • 08.05.2022 13:40
  • Güncelleme: 08.05.2022 13:40
Sivas'a özgü Zeron buğdayı kitap oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivaslı öğretmen Kenan Benli, yaşanmış halk hikayeleriyle birlikte Zeron buğdayını unutturmamak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla kitap yazdı.

Balıkesir’de Nimet Sağdık Özyiğit Ortaokulu’nda müdür yardımcısı olarak görev yapan Kenan Benli, Sivas’a özgü Zeron buğdayını anlattığı bir kitap yazdı. Kitabında birincil şahısların ağzından halk hikayelerine yer veren Benli, doğup büyüdüğü topraklara vefa borcunu ödemek için "Zeron, Bir Buğday, Bin İnsan” adlı kitabı kaleme aldı. Lise yıllarında edebiyat öğretmeninin okuduğu kitapların etkisinde kalarak edebiyata ilgisinin arttığını belirten Benli, geçmiş değerlerinden vazgeçmeyerek memleketine olan gönül borcunu ödedi.

“Sonraki nesillere kalmasını istiyorum”

Kenan Benli, Zeron buğdayının unutulmamasını istediğini belirterek, “Ata tohumunun sonraki nesillere kalması, isminin unutulmaması ve bu bölgenin bereketi olduğu için buradan yola çıkarak Hasan Çal adında yaşlı bir insanla sohbetimden sonra konuya heveslendim. Daha önceden edebiyat öğretmenim olan Sadık hocamın bunda etkisi büyük. Çünkü onun okuduğu kitaplardan etkilenerek, buradaki öykü anlatımını yorumlayarak bir yol çizdim ve edebiyat dünyam o şekilde gelişti. Bu kitapta var olan kişilikler oldukça müstesna kişilikler ve enteresan biçimde başarılı olmuş insanlar” şeklinde konuştu.

“Bu kitapta bu bölgenin tarihi anlatımı var”

Benli, kitabındaki hikayelerin tarihi bir anlatımı da olduğunu belirterek, "Bu kitabın içerisinde acı, hüzün, başarı gibi birçok olay var. Bunların ortak özelliği de bu kitabı oluşturan buğdayın diyalektiğinden ortaya çıkan bir konu. Yani bu kitapta gördüğün insanların tamamı Zeron buğdayının yetiştirdiği özellikte insanlar. Bu bölgeye ait kitap olmasından dolayı, bu bölgede oldukça olumlu sonuçlar elde ettik. Özellikle çevrenin idari yetkilileri bu kitapla ilgilendiler. Çünkü bu kitapta bu bölgenin tarihi anlatımı da var. Birincil kişilerden yaşanmış halk hikâyeleri olduğu için dikkat çekti. İçerisinde bulunan hikayelerin de aynı zamanda tarihi anlatımı var, yani aynı zamanda bu bir tarihi kaynak” ifadelerini kullandı.

“Bu topraklara gönül borcum vardı”

Benli, doğup büyüdüğü topraklara gönül borcu olduğunu söyleyerek, “Bu kitabı yazmamdaki en büyük amaç ben bu topraklarda doğdum, sürekli edebiyatla ilgiliydim ve bu topraklara gönül borcum vardı. Bugüne kadar da böyle bir çalışma yapılmamıştı. Diyaletliği buğday olan insan öykülerinin olduğu herhangi bir kitap çalışması olmamıştı. Bugüne kadar düz biyografi okuyorduk, bunda anlatım ve edebiyat olaraktan yüksek bir edebi dil kullanmaya çalıştım. Benim bütün amacım burada doğduk, büyük ve bu topraklarda bir gün hayatımızı kaybedeceğiz, bu topraklara bir eser bırakmaktı. Bu ata tohumunun ismini de bütün nesillerimize kalacak şekilde armağan etmekti, onu da başardığımı düşünüyorum” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İncesu Belediyesi'nden 'Anneler günü' konseri

İncesu Belediyesi’nden ‘Anneler günü’ konseri

Koramaz Vadisi Dağ Bisikleti Kupası Yarış Serisinin ilk ayağı yapıldı

Koramaz Vadisi Dağ Bisikleti Kupası Yarış Serisinin ilk ayağı yapıldı

YRP'li Mehmet Şimşek: 'tek başımıza gümbür gümbür geliyoruz'

YRP’li Mehmet Şimşek: “tek başımıza gümbür gümbür geliyoruz”

Başkan Çolakbayrakdar'dan organik domates fidesi dağıtım etkinliğine davet

Başkan Çolakbayrakdar'dan organik domates fidesi dağıtım etkinliğine davet

Başkan Çolakbayrakdar 'Şükür Sofrasında' vatandaşlarla buluştu

Başkan Çolakbayrakdar 'Şükür Sofrasında' vatandaşlarla buluştu

Başkan Büyükkılıç'tan Kayserispor'a pankartlı destek

Başkan Büyükkılıç'tan Kayserispor'a pankartlı destek

Çok Okunanlar
1
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

2
Kılınç'tan saldırı sonrası ilk açıklama

Kılınç’tan saldırı sonrası ilk açıklama

3
Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

4
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

5
Gazeteci ve iş adamını darp eden 6 kişi serbest

Gazeteci ve iş adamını darp eden 6 kişi serbest

6
Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeniden Refah Partisi Melikgazi ilçe kongresini gerçekleştirdi

Yeniden Refah Partisi Melikgazi ilçe kongresini gerçekleştirdi

Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

DAHA FAZLA
KSMMMO Başkanı Yedikaya güven tazeledi

KSMMMO Başkanı Yedikaya güven tazeledi

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası tamamlandı

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası tamamlandı

Başkan Çolakbayrakdar şehit annelerini ziyaret etti

Başkan Çolakbayrakdar şehit annelerini ziyaret etti

'Talasemiyi kontrol altına almanın en etkili yolu hastalıklı bebek doğumlarının önlenmesidir'

'Talasemiyi kontrol altına almanın en etkili yolu hastalıklı bebek doğumlarının önlenmesidir'

11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Grup müsabakaları gerçekleştirildi

11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Grup müsabakaları gerçekleştirildi