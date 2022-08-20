Sirk kapılarını açıyor

Talas'ta ilk kez gerçekleştirilecek olan 'Akrobasi Sirki', bu aksam gösterilerine başlıyor.

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  • 20.08.2022 13:44
  • Güncelleme: 20.08.2022 18:35
Sirk kapılarını açıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas’ta ilk kez gerçekleştirilecek olan ‘Akrobasi Sirki’, bu aksam gösterilerine başlıyor.

20 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında vatandaşlara heyecanlı ve keyifli saatler yaşatacak olan Akrobasi sirki hazırlıklarını tamamladı. Yenidoğan Mahallesi Bilge Kaan Caddesi üzerinde bulunan Anneler Parkı’na kurulan akrobasi sirkinde gösteriler; hafta içi tek seans, hafta sonu iki seans halinde gerçekleştirilecek.

Büyük ilgi görmesi beklenen sirkte hafta içi seansı 20.30’da, hafta sonu seansları ise 17.00 ve 20.30 saatlerinde başlayacak. Hava akrobasisi, ip cambazı, salıncak, transformasyon, illüzyon, palyaço ve jonglör gösterilerinin yer alacağı akrobasi sirkinde hayvan gösterisine yer verilmeyecek. Sirkin yanı sıra kurulacak panayır alanında yeme içme mekanları ile çocuk oyun parkları da yer alacak.

20 Ağustos-11 Eylül 2022 tarihleri arasında gösterilere sahne olacak akrobasi sirkinin biletleri, Talas Belediyesi veznesi, Osmanlı Evi, 7/24 Kütüphane kantini ve sirk gösteri alanında satışa sunuluyor.

İHA

Kayseri Gündem
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