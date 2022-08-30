Şirintepe'ye yeni park için çalışmalar başladı

İlçeye birçok yeşil alan ve park kazandıran Melikgazi Belediyesi Şirintepe Mahallesi’nde yeşil alanı, koşu ve spor alanıyla beraber yeni park yapımı için çalışmalara başladı.

Park yapım ve parklarda revize çalışmalarını artırarak vatandaşlara kaliteli yaşam alanı sunacaklarını söyleyen Melikgazi Belediyesi Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Melikgazi Belediyesi olarak park yapımı çalışmalarına ilçemizin farklı bölgelerinde devam ediyoruz. Eski parklarımızı da revize ederek hzimete sunuyoruz. Çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirebilmeleri için Şirintepe Mahallemize park yapıyoruz. 5258 metrekare alana sahip parkımızda 2.900 metrekare yeşil alan, 430 metre koşu yolu, oyun alanı, kondisyon alanı, kameriye ve banklar bulunacak. Ekiplerimiz bir an önce parkımızı bitirmek adına özverili bir biçimde çalışmalarını sürdürüyorlar. Yakın zamanda mahalle sakinlerimizin hizmetine sunacağız. Çocuklarımız güvenle oynayıp eğlenecekler. Vatandaşlarımız da çocuklarıyla güzel vakit geçirecekleri parkımızı en yakın zamanda tamamlayarak Şirintepe Mahallesi sakinleriyle buluşturacağız. Hayırlı olsun” dedi.