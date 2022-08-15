Siparişe göre batarya paketi üretimi

Erciyes Teknopark'ta faaliyet gösteren Bataryasan Enerji, müşterilerinin taleplerine göre batarya paketleri üretiyor. Şirket faaliyetleri ile ilgili bilgiler veren Bataryasan Satış Müdürü Marise Şen, 'Yakın gelecekte özel batarya sistemleri ve hidrojen enerjisini elektrikli araçlara entegrasyonunu hedefliyoruz' dedi.

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  • 15.08.2022 10:11
  • Güncelleme: 15.08.2022 10:41
Siparişe göre batarya paketi üretimi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Teknopark’ta faaliyet gösteren Bataryasan Enerji, müşterilerinin taleplerine göre batarya paketleri üretiyor. Şirket faaliyetleri ile ilgili bilgiler veren Bataryasan Satış Müdürü Marise Şen, “Yakın gelecekte özel batarya sistemleri ve hidrojen enerjisini elektrikli araçlara entegrasyonunu hedefliyoruz” dedi.

Müşterilerinin taleplerine uygun batarya paketleri ürettiklerini ve çözümler sunduklarını söyleyen Marise Şen, “Bataryasan Enerji, 2020 yılında TÜBİTAK 1512 projesi ile beraber kurulmuş bir firmadır. Erciyes Teknopark bünyesinde şu anda faaliyet gösteriyoruz. Elektrokimyasal dönüşüm için birçok çözüm sunuyoruz müşterilerimize. Bataryasan Enerji hem hidrojen enerjisi üzerine hem de elektrikli araçlar ve komponentleri üzerine çalışan bir firma. Elektrikli araçlar hususunda birçok komponentte yardımcı oluyoruz. Özel batarya paketleri yapıyoruz. Ayrıca düşük sıcaklıklarda ve orta sıcaklıklarda çalışabilen bataryalar konusunda da müşterilerimize çözümler sunuyoruz. Aslında müşterilerimizden gelen taleplere göre çalışmalar yapıyoruz. Lityum İyon piller, aslında Türkiye’de üretimi yapılan hücreler. Ancak biz de demir fosfat ve daha farklı batarya hücreleri hususunda da müşterilerimize destek olmaya çalışıyoruz” dedi.

Şen, şirket olarak hidrojen enerjisi üzerinde de çalışmalar sürdürdüklerini ve yakın gelecekte özel batarya sistemleri ve hidrojen enerjisini elektrikli araçlara entegrasyonunu hedeflediklerini söyleyerek, “Bunun dışında da elektrikli motorlar ve motor sürücüleri hususunda da müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Bir taraftan da Bataryasan Enerji Kurucu Ortağı Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Bölümü Doktora Öğretim Üyesi Mehmet Fatih Kaya da hidrojen enerjisi üzerine çalışmalar yürütmekte. Biz de hidrojen enerjisi üzerine AR-GE çalışmalarımızı burada yürütüyoruz. Savunma Sanayi, havacılık ve birçok alanda hidrojen enerjisi ve batarya sistemleri hususunda müşterilerimize çözümler sunuyoruz. Hidrojen enerjisi kısmında hem yakıt pilleri hem de elktrolizörler hususunda yine müşterilerimize çözümler sunuyoruz. Şu anda lityum temelli batarya çözümleri ve küçük ölçekli hidrojen enerjisi çözümleri üzerine faaliyet gösteriyoruz. Yakın gelecekte de özel batarya sistemleri ve hidrojen enerjisini elektrikli araçlara entegrasyonunu hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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İHA

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