Sigara izmariti yangın çıkardı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evin balkonuna atılan izmarit nedeniyle yangın çıktı. Balkonu yanan şahıs fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

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  • 16.10.2022 15:21
  • Güncelleme: 16.10.2022 16:58
Sigara izmariti yangın çıkardı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir evin balkonuna atılan izmarit nedeniyle yangın çıktı. Balkonu yanan şahıs fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Sadeli Sokak üzerinde bulunan 10 katlı bir binada meydana gelen olayda, üst katlardan aşağı atıldığı iddia edilen sigara izmaritinin aynı binanın 4’üncü katının balkonuna düşmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu yangın söndürülürken, evin balkonunda maddi hasar meydana geldi. Balkonun yandığını gören ev sahibi Ö.T. fenalaştı. Sağlık ekipleri Ö.T.’yi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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