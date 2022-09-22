Şifa için dikenli çalıların arasından bin bir zorlukla topluyorlar

Doğada kendiliğinden yetişen Karamuk meyvesi, dikenli ve çalı bitki yapısıyla toplayanlara bin bir güçlük çıkartsa da şifası ve lezzeti dolayısı ile Sivaslıların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

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  • 22.09.2022 10:08
  • Güncelleme: 22.09.2022 10:08
Şifa için dikenli çalıların arasından bin bir zorlukla topluyorlar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Doğada kendiliğinden yetişen Karamuk meyvesi, dikenli ve çalı bitki yapısıyla toplayanlara bin bir güçlük çıkartsa da şifası ve lezzeti dolayısı ile Sivaslıların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

Sivas’ta doğada karamuk meyvesi toplayanlar, şifa ve lezzetinden dolayı ellerine batan dikenlere aldırış etmiyor. Karamuk bitkisinin dikenli ve çalı yapısı meyvenin toplanmasını bir hayli güçleştiriyor. Bu nedenle bir kilo karamuk meyvesinin toplanması yaklaşık 3 saat sürüyor. Sonbahar aylarında toplanan meyveler taze tüketilmesinin yanı sıra kurutularak Kış aylarında çay olarak içilebiliyor. Sindirim sitemine ve gribal enfeksiyonlara iyi geldiği bilinen Karamuk meyvesi halk arasında şifa deposu olarak adlandırılıyor.

“Geçmişte kökboyası olarak kullanılmış”

Karamuk toplamak için araziye çıkan Gazi Tekin, meyvesinin geçmişte kökboyası olarak da kullanıldığını dile getirerek, “Bugün sonbahar nedeniyle karamuk bitkisini toplamaya geldik. Her yıl bu aylarda zamanımız oldukça geliriz. Karamuk Sivas’a özgü bir bitki. Çocukluğumuzda da her sene gelir toplardık. Suyu ele bulaştığı zaman boya halini alıyor. Önceden karamuğu toplayıp kaynatıp boyasını çıkardıktan sonra kökboyası olarak kullanıyorlarmış. Ele bulaştığında yarım saat içeresinde yıkarsan elinden çıkıyor fakat bir gün kurutup yıkarsan birkaç gün izi kalıyor” şeklinde konuştu.

“Bağışıklık sistemine iyi geliyor”

Tekin, karamuk meyvesini tüketmenin bağışık sistemine iyi geldiğini söyleyerek, “Karamuk meyvesi bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bu nedenle Sonbaharda toplandıktan sonra ufak poşetlere doldurulup donduruculara koyuluyor. Kurutulduktan sonra kışın kaynatıp çay yapılabiliyor. Taze şekilde de tüketiliyor. Reçelde yapılabiliyor. Her şekilde yararlanabiliyoruz” dedi.

Bin bir güçlükle toplanıyor

Tekin, bitkinin dikenli ve çalı yapısından dolayı meyvesinin toplanmasının bir hayli güç olduğunu ifade ederek, “Toplaması çok zor bir meyve çalıların ve dikenlerin içerisinden toplanıyor. Yaprakların arasında dikenler gözükmüyor. Bir kilo toplayabilmek için 2-3 saat uğraşmak gerekiyor. Toplarken elimize diken battığında canımız yanıyor fakat çocukluğumuzdan gelen bir tat olduğu için vazgeçmeden topluyoruz” ifadelerini kullandı.

İHA

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