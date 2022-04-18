Şiddetli rüzgar, mandıraların çatılarını uçurdu

Kırşehir’i sabah saatleri itibariyle etkisi altına alan şiddetli rüzgar; merkeze bağlı bazı köylerde mandıraların çatılarını uçurdu.

Rüzgarın şiddetinin yanı sıra toz bulutlarının da etkili olduğu şehirde görevliler ana arteller üzerinde sulama çalışmaları yürütüyor. Kırşehir Valiliği ise yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu. İl Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, "Kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklentisi söz konusudur. Vatandaşlarımızın çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, toz taşınımı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Kırşehir Belediyesine ait geri dönüşüm kutuları rüzgarın şiddetine dayanamazken trafik lambaları da sallandı. Bazı çatılarda ise çatı uçmalarına karşı yetkililer önlem aldı. Kırşehir’de il genelinde rüzgar etkisinin 2 gün süreceği belirtiliyor.