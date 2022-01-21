SGK İl Müdürlüğünde Hasgül'e duygusal veda

Ankara İl Müdürü olarak atanan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kayseri İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, görevini Ahmet Hamdi Güney'e devretti.

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  • 21.01.2022 17:20
  • Güncelleme: 21.01.2022 18:51
SGK İl Müdürlüğünde Hasgül'e duygusal veda
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ankara İl Müdürü olarak atanan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kayseri İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, görevini Ahmet Hamdi Güney’e devretti.

6 yıldır SGK Kayseri İl Müdürlüğü görevini yürüten Hacı Ali Hasgül, SGK Ankara İl Müdürü olarak atandı. Hasgül, kurumda düzenlenen tören ile görevini Ahmet Hamdi Güney’e teslim ederken, duygusal anlar yaşandı.

Hasgül, burada yaptığı açıklamada, “2016 yılından beri yürüttüğüm Kayseri il müdürlüğü görevimi bugün gururla, şerefle, sıkıntısız bir şekilde Ahmet Hamdi Güney kardeşime devrediyorum. 6 yıllık süre içerisinde Türkiye’de hep olağanüstü şeyler yaşandı. Bunları başarılı, uyumlu ve güzel bir şekilde atlattık. Bakanımız bunu uygun gördü. Ankara il müdürü olarak hizmetime ihtiyaç duyduğunu ifade ettiler. Bizde bundan sonra Ankara’da daha geniş bir kesime hizmet üretmeye devam edeceğiz. Burada gösterdiğimiz gayreti orada artırarak hem şehrimizi temsil edeceğiz hem de Ankara nezdinde hizmet vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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İHA

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