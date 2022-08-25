Seyrani Kampüsü hayırseverlerin desteğiyle büyümeye devam ediyor

Kayseri Üniversitesi’nin merkez kampüs dışında en büyük kampüsü olan Develi Seyrani Kampüsü, hayırseverlerin destekleriyle büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.

2022 yılında Seyrani Kampüsü’ndeki Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nin Rektörlük tarafından bina tadilat ve iç dizaynı ihalesinin yapılmasının ardından hayırseverlerin sınıfların iç tefrişatını temin etmeleriyle birlikte 4 yıldan beri İslami İlimler Fakülte binasında eğitime devam eden Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, bu eğitim-öğretim döneminde kendi binasında eğitime devam edecek.

Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesinin 15 sınıfından 13 sınıfın iç tefrişatı Sait Erdal Metiner, Zekiye Metiner, Ayşegül Metiner Acar, Muharrem Kulak, Şükrü Kulak, Şerife Kulak, Ayşe Kulak, Mine Çulhaoğlu, Nevzat Çulhaoğlu, Işıl Çulhaoğlu, Necdet Çulhaoğlu, Mustafa Karaca, Şükrü Karaca tarafından tefriş edildi. Kalan diğer iki sınıf için de hayırseverlerin desteği bekleniyor. Ayrıca Hüseyin Şahin MYO Aşçılık MYO - Tarım bölümünün de eğitim gördüğü B Bloktan 4 sınıf da Türkan Palamut, Yusuf Palamut, İbrahim Palamut ve Serpil Azman tarafından tefriş edilirken, B Blokta tefriş edilecek 2 sınıf için de yine destek bekleniyor. Tarım Hayvancılık bölümünden 10 sınıf da Muzaffer Aksu ve Nafiz Aksu Tarafından tefriş edilecek.

Yapılan her bir sınıfın tefrişatı 100 bin TL civarında ve Ağustos ayında hayırseverler tarafından Kayseri Üniversitesi Seyrani Kampüsü’ne 5 Milyon TL’lik destek daha sağlanmış oldu. Devtaş Mustafa Beşparmak ve Rahmi İlhan tarafından ve yaklaşık 1 Milyon TL’ye mal olan ana nizamiyenin yapılması için alt yapı çalışmaları tamamlandı. Çalışmanın eğitim-öğretim sezonu öncesi bitmesi planlanıyor. Rektörlük ihalesi ile Ata Tohumu Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü için 2 adet sera yapılarak serada ata tohumu uygulaması başlatıldı. Kampüs alanının sosyal donatı alanlarından kafeteryanın da inşaat aşaması Öksüt Madencilik tarafından tamamlanarak, işletme ihale aşamasına geldi.

Develili hayırseverlerin özverileriyle kurulan ve yine onların desteğiyle büyümeye ve gelişmeye devam eden Seyrani Kampüsü’nün çevre düzenleme çalışmalarının da Develi Belediyesi tarafından devam ettiğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Develililer olarak bizlerin en önemli özelliği eğitime verdiğimiz değerdir. Gerek Seyrani Kampüsüne sağladıkları destekle gerekse ilçemizde okul ve yurt yaptırarak ölümsüz eserler bırak her bir hayırsever hemşerimize tüm Develili hemşerilerim ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum. Özellikle bu hususta büyük gayretler gösteren İstanbul’daki Develi ve Yöresi Kültür Dayanışma Derneği, Genç Develililer Derneği başta olmak üzere diğer illerimizdeki derneklerimize ve Seyrani Eğitim Vakfımızın yöneticilerine ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah bundan önce olduğu gibi bundan sonra da el ele vererek Develimizin eğitim kalitesini artırmak için var gücümüzle gayret göstermeye devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.