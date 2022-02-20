Sevim'in protez kol sevinci

Kayseri'de geçirdiği iş kazası sonrasında iki kolunu kaybeden Sevim Nur Türkmen'in protez hayali, hayırseverler tarafından gerçekleştirildi.

PAYLAŞ
  • 20.02.2022 12:41
  • Güncelleme: 20.02.2022 13:44
Sevim'in protez kol sevinci
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de geçirdiği iş kazası sonrasında iki kolunu kaybeden Sevim Nur Türkmen’in protez hayali, hayırseverler tarafından gerçekleştirildi.

Kayseri’de yaşayan Ahi Evran Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 3. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Sevim Nur Türkmen, geçtiğimiz yaz harçlığını çıkarmak için girdiği işte temizlediği makineye kollarını kaptırdı. Olayın ardından kaldırıldığı hastanede 2 kolu da dirsek altından kesilen Türkmen’in hayatı kabusa döndü. İHA mikrofonlarına konuşan Türkmen, "Kolumdaki kaslar ve sinirler çok zarar gördüğü için kollarım kesildi. O günden sonra bir bebek gibi anneme bağlı olarak yaşıyorum. Annem, kuzenim veya babam olmadan hiçbir yere gidemiyorum. Evin içerisinde yataktan kalkarken bile annemle yatıp kalkabiliyorum. Derslerimde de yemeğimde de hepsini anneme bağımlı olarak yaşıyorum. Hiç kimseye bağımlı olmadan yaşamak istiyorum. Kendi yiyip içmek, kendim gezebilmek istiyorum. En basitinden bir kapıyı açabilmek, kaşığımı kendim tutup kendim yemek istiyorum" diyerek hayırseverlerden yardım istedi.

Protez koluna kavuştu, mutluluktan havaya uçtu

Protez kol isteyen talihsiz kıza, hayırseverler sahip çıktı. Ankara’da protez kollarına kavuşan Sevim Nur, uzun bir aradan sonra ilk defa kendi elleriyle bir şey yemenin sevincini yaşadı. O anları cep telefonlarıyla kaydeden ailesi de büyük mutluluk yaşadı.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Çek Kış Spor Günleri Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlendi

Çek Kış Spor Günleri Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlendi

Başkan Büyükkılıç, yangından zarar gören garajı inceledi, destek sözü verdi

Başkan Büyükkılıç, yangından zarar gören garajı inceledi, destek sözü verdi

Sevim'in protez kol sevinci

Sevim'in protez kol sevinci

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi genel kurula gitti

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi genel kurula gitti

Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki:

'Kayseri'mize her şeyin güzeli yakışır'

'Kayseri'mize her şeyin güzeli yakışır'

Çok Okunanlar
1
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

2
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

3
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

4
Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

5
Dürüm fiyatları güncellendi

Dürüm fiyatları güncellendi

6
Sarraf Gülderdi, 'Altın yeni haftaya sakin başladı'

Sarraf Gülderdi, “Altın yeni haftaya sakin başladı”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Can yoldaşım' dediği köpek için gözyaşı döküyor

'Can yoldaşım' dediği köpek için gözyaşı döküyor

Hastalar için kolay tedavi: 'Laparoskopik Cerrahi'

Hastalar için kolay tedavi: 'Laparoskopik Cerrahi'

DAHA FAZLA
Dr. Musa Karataşgüler: 'Göz kusuru tedavi edilmezse, kalıcı görme kaybı yaşanabilir'

Dr. Musa Karataşgüler: “Göz kusuru tedavi edilmezse, kalıcı görme kaybı yaşanabilir"

Özdoğan: 'Gençlerimizi milli sporcu olarak görmek istiyoruz'

Özdoğan: 'Gençlerimizi milli sporcu olarak görmek istiyoruz'

Talaslı vatandaş, CİMER'den Talas'ın diğer belediyelere örnek olmasını istedi

Talaslı vatandaş, CİMER'den Talas'ın diğer belediyelere örnek olmasını istedi

Şampiyonlar şampiyon yetiştiriyor

Şampiyonlar şampiyon yetiştiriyor

Kocasinan Belediyesi'nden ekonomiye ve çevreye dev katkı

Kocasinan Belediyesi'nden ekonomiye ve çevreye dev katkı