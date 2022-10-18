Serdar Tuncer okurlarıyla buluştu

Kayseri'de bu yıl 5'incisi düzenlenen Kitap Fuarı'nda ünlü yazar Serdar Tuncer okurlarıyla bir araya geldi.

PAYLAŞ
  • 18.10.2022 16:34
  • Güncelleme: 18.10.2022 17:21
Serdar Tuncer okurlarıyla buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de bu yıl 5’incisi düzenlenen Kitap Fuarı’nda ünlü yazar Serdar Tuncer okurlarıyla bir araya geldi.

Kitap Fuarı’nda bulunan konferans salonunda okurlarıyla buluşan ünlü yazar Serdar Tuncer, 1 saat süren söyleşi yaptı. Hayranlarının sorularını cevaplayan Tuncer, söyleşide ‘tasavvuf’ konusunda hayranlarına bilgiler verdi.

Serdar Tuncer ayrıca okurlarının kitaplarını imzaladı.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Yalçın'dan 'Muhtarlar Günü' Mesajı

Başkan Yalçın'dan 'Muhtarlar Günü' Mesajı

Dr. Ayşe Dişli Gürler: 'Menopoz bir hastalık değildir'

Dr. Ayşe Dişli Gürler: 'Menopoz bir hastalık değildir'

Büyükkılıç: 'Millet bahçesine yapılacak cami, iyi niyetli bir çalışma'

Büyükkılıç: 'Millet bahçesine yapılacak cami, iyi niyetli bir çalışma'

Vali Çiçek: 'Amacımız vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak'

Vali Çiçek: 'Amacımız vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak'

Gençlik projeleriyle ödül alan Büyükşehir'den 'önce gençler' diyen eğitim faaliyetleri

Gençlik projeleriyle ödül alan Büyükşehir'den 'önce gençler' diyen eğitim faaliyetleri

A. Samet Özer Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi'nin Temeli Atılıyor

A. Samet Özer Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi'nin Temeli Atılıyor

Çok Okunanlar
1
5'inci Kitap Fuarı açılıyor

5’inci Kitap Fuarı açılıyor

2
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

3
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

4
Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

5
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

6
Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Serdar Tuncer okurlarıyla buluştu

Serdar Tuncer okurlarıyla buluştu

Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

DAHA FAZLA
Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'tan 'muhtarlar zirvesi'

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'tan 'muhtarlar zirvesi'

1 kişinin ölümüne neden olan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

1 kişinin ölümüne neden olan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

Hikmet Gençlik Spor İzcilik töreni yapıldı

Hikmet Gençlik Spor İzcilik töreni yapıldı

Muhtarlardan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Muhtarlardan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Kayserispor, PFDK'ya sevk edildi

Kayserispor, PFDK'ya sevk edildi