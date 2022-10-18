Serdar Tuncer okurlarıyla buluştu
Kayseri'de bu yıl 5'incisi düzenlenen Kitap Fuarı'nda ünlü yazar Serdar Tuncer okurlarıyla bir araya geldi.
- 18.10.2022 16:34
- Güncelleme: 18.10.2022 17:21
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de bu yıl 5’incisi düzenlenen Kitap Fuarı’nda ünlü yazar Serdar Tuncer okurlarıyla bir araya geldi.
Kitap Fuarı’nda bulunan konferans salonunda okurlarıyla buluşan ünlü yazar Serdar Tuncer, 1 saat süren söyleşi yaptı. Hayranlarının sorularını cevaplayan Tuncer, söyleşide ‘tasavvuf’ konusunda hayranlarına bilgiler verdi.
Serdar Tuncer ayrıca okurlarının kitaplarını imzaladı.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN