Serbest Bölge yeni proje ve yatırımlarla gelişiyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Serbest Bölge'de yapılan çalışmaları yönetim kurulu üyeleri ile inceleyerek çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

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  • 15.05.2022 13:05
  • Güncelleme: 15.05.2022 13:39
Serbest Bölge yeni proje ve yatırımlarla gelişiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Serbest Bölge’de yapılan çalışmaları yönetim kurulu üyeleri ile inceleyerek çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Serbest Bölge’nin daha fazla ihracattan pay alacağını vurgulayan Başkan Dr. Palancıoğlu; “Serbest Bölge’de yönetim kurulu üyelerimizle birlikte burada yapılan çalışmalarımızı yerinde inceliyoruz. Özellikle şu anda Serbest Bölge’nin bütün yollarını açacak şekilde, binlerce kamyon buraya gerekli dolgu malzemesini çekerek yollarımızı oluşturuyoruz. Aynı zamanda Serbest Bölge olarak kiraya vereceğimiz hangarın inşaatı da son hızıyla devam ediyor. Aynı zamanda da birçok fabrika yeni tesis yatırımını gerçekleştiriyor. İnşallah Serbest Bölge’de bu yaz birçok fabrika üretime başlayacak. Hem istihdamın önü açılıyor hem de ihracatın önü açılıyor. Dolayısıyla şu anda ihracatın Kayseri’deki yüzde 20’sinden fazlası Serbest Bölge’mizde yapılıyordu. İnşallah 2022 yılı ile birlikte gelecek sene daha fazla ihracattan pay alan bir bölge haline geleceğiz. Ben yönetim kurulumuna desteklerinden dolayı tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yapmış olduğumuz çalışmalarımız hayırlı olsun” diye konuştu.

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İHA

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