Sene sonunda eski ehliyetler geçersiz olacak

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yasal olarak eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecek. Eski tip sürücü belgesine sahip olan sürücülerin bu tarihe kadar ehliyetlerini yenilemeleri gerektiği hatırlatıldı. 

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  • 25.02.2022 12:19
  • Güncelleme: 25.02.2022 12:19
Sene sonunda eski ehliyetler geçersiz olacak

 

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle mevcut sürücü belgeleri 1 Ocak 2016'dan itibaren değiştirilmeye başlanmıştı. Sürücülere, yeni ehliyetlere geçiş içinse 2022 yılının sonuna kadar süre tanındı. Bu tarihe kadar yenilenmeyen ehliyetler geçersiz olacak.

Yeni ehliyetlerini almayanları ilgilendiren ehliyet yenileme işlemiyle ilgili hatırlatma yapıldı. 31 Aralık 2022’ye kadar ehliyetini yenilemeyen sürücüler hakkında idari para cezası uygulanacağı bildirildi. 

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN NELER YAPILMALI?

Eski ehliyete sahip vatandaşların yeni çipli ehliyete geçmesi için hastaneden “Sürücü olur” sağlık raporu alması gerekiyor. Ardından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden online olarak ya da Alo 199 hattını arayarak yeni sürücü belgesi için randevu alarak belgelerin hazırlanması gerekiyor. Sürücü belgesi yenileme için gerekli evraklar ise şu şekilde: “Gerekli harçların ödendiğine dair belge, sağlık raporu, nüfus cüzdanı veya pasaport, adli sicil belgesi, 1 adet biyometrik fotoğraf, kan grubu kartı.”

1ha

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