Semt pazarlarında sebze ve meyve fiyatları

Havaların ısınmaya başlaması ve KDV indirimi, semt pazarlarında fiyatlara olumlu yansıdı. Ancak alım gücü düşük olan tüketici, inen fiyatları yeterli bulmadı. 

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  • 24.02.2022 20:23
  • Güncelleme: 24.02.2022 20:23
Semt pazarlarında sebze ve meyve fiyatları

Kayseri merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi’nde kurulan Perşembe Pazarı’nda bugün yoğunluk yaşandı. KDV’den yapılan yüzde 7’lik indirim, sebze ve meyve fiyatlarına yansıtıldı. Havaların da ısınmaya başlamasıyla birlikte ürün bollaştı ve fiyatlar az da olsa düştü. Ancak ürünlerde yaşanan aşağı yönlü düşüş, alım gücü düşük tüketiciler tarafından yeterli bulunmadı. 

Pazar tezgahlarında satışa sunulan bazı sebze ve meyve fiyatları ise şu şekilde:
Soğan: 2,5 lira, 
Patates: 5 lira, 
Domates: 7,5 lira, 
Biber: 20 lira, 
Kapya biber: 15 lira, 
Patlıcan: 12 lira, 
Kültür mantarı: 22 lire
İstiritye mantar: 25 lira, 
Karnabahar (tane): 12 lira, 
Pırasa (tane): 3 lira
Limon 2,5 lira.
Portakal 4 lira,

1ha

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