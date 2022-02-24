Semt pazarlarında sebze ve meyve fiyatları

Kayseri merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi’nde kurulan Perşembe Pazarı’nda bugün yoğunluk yaşandı. KDV’den yapılan yüzde 7’lik indirim, sebze ve meyve fiyatlarına yansıtıldı. Havaların da ısınmaya başlamasıyla birlikte ürün bollaştı ve fiyatlar az da olsa düştü. Ancak ürünlerde yaşanan aşağı yönlü düşüş, alım gücü düşük tüketiciler tarafından yeterli bulunmadı.

Pazar tezgahlarında satışa sunulan bazı sebze ve meyve fiyatları ise şu şekilde:

Soğan: 2,5 lira,

Patates: 5 lira,

Domates: 7,5 lira,

Biber: 20 lira,

Kapya biber: 15 lira,

Patlıcan: 12 lira,

Kültür mantarı: 22 lire

İstiritye mantar: 25 lira,

Karnabahar (tane): 12 lira,

Pırasa (tane): 3 lira

Limon 2,5 lira.

Portakal 4 lira,