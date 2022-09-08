Semt Pazarında sebze ve meyve fiyatları

Kayseri'de mutfak alışverişi için vatandaşlar mahalle aralarında kurulan semt pazarlarının yolunu tutuyor.

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  • 08.09.2022 17:22
  • Güncelleme: 08.09.2022 17:22
Semt Pazarında sebze ve meyve fiyatları

  Sebze ve meyve fiyatları ise alım gücüne bağlı olarak satıcı ve tüketicinin memnuniyetini etkiliyor.

Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’nde kurulan Perşembe Pazarında bu haftanın sebze ve meyve fiyatlarını sizler için derledik. Pazar tezgahlarında fiyatlar her hafta değişiklik gösteriyor. Mevsimsel olarak bazı sebze ve meyve fiyatlarında düşüş görülürken bazılarında da fiyat artışları görüldü. Önceki haftalara göre fiyatı sabit kalan ürünler de var. 

Geçen haftaya göre pazar esnafı etiketlerinde fiyatı yükselen ürünler şunlar: karpuz 4 liradan 4,50 liraya, mantar 25 liradan 35 liraya, üzüm 12,50 liradan 15 liraya, limon 15 liradan 20 liraya, soğan 7,50 liradan 8,50 liraya, patates 8 liradan 8,50 liraya yükseldi.

Fiyatı geçen haftaya göre düşen sebze ve meyveler: kabak 10 liradan 7,50 liraya, şeftali 15 liradan 10 liraya, domates 8,50 liradan 6,50 liraya, patlıcan 15 liradan 10 liraya, sarımsak 25 liradan 20 liraya geriledi.

Tezgahlarda fiyatı değişmeyen ürünler ise şu şekilde: salatalık 6,50 liradan, muz 25 liradan, kapya biber 15 liradan, fasulye 15 liradan, elma 10 liradan, bamya 25 liradan, maydanoz (3 bağ) 10 liradan, marul 5 liradan, yeşil soğan 5 liradan, biber 15 liradan, kelek 6 liradan işlem gördü.

1ha

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