Semt pazarında sebze ve meyve fiyatları

Kayseri'de mutfak alışverişi için vatandaşlar mahalle aralarında kurulan semt pazarlarının yolunu tutuyor.

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  • 25.08.2022 17:32
  • Güncelleme: 25.08.2022 17:32
Semt pazarında sebze ve meyve fiyatları

  Sebze ve meyve fiyatları ise alım gücüne bağlı olarak ne satıcıyı ne de tüketiciyi memnun ediyor. 

Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’nde kurulan Perşembe Pazarında bu haftanın sebze ve meyve fiyatlarını sizler için araştırdık. Pazar tezgahlarında fiyatlar her hafta değişiklik gösteriyor. Yaz sezonu olması nedeniyle mevsimsel bazı sebzelerde fiyatlarda düşüş görülürken bazılarında da fiyat artışları görüldü. Bazı ürünlerin ise fiyatı sabit kaldı.

Geçen haftaya göre fiyatı yükselen ürünler şunlar: Patates 7 liradan 8,5 liraya, soğan 6,50 liradan 10 liraya, yerli domates 6,50 liradan 8,50 liraya, üzüm 8,50 liradan 10 liraya, fasulye 15 liradan 18 liraya yükseldi. 

Fiyatı geçen haftaya göre düşen sebze ve meyveler: Kabak 7,50 liradan 5 liraya, şeftali 8,50 liradan 7,50 liraya, karpuz 3,75 liradan 2 liraya, armut 10 liradan 6,50 liraya, limon 20 liradan 12 liraya, patlıcan 15 liradan 7,5 liraya, biber 15 liradan 10 liraya geriledi.

Pazar tezgahlarında, Erik 7,5 liradan, kapya biber ise 12,50 liradan alıcı buldu.

1ha

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