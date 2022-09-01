Semt pazarında sebze ve meyve fiyatları yükselişte

Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’nde kurulan Perşembe Pazarında bu haftanın sebze ve meyve fiyatlarını sizler için araştırdık. Pazar tezgahlarında fiyatlar her hafta değişiklik gösteriyor. Yaz sezonu olması nedeniyle mevsimsel bazı sebzelerde fiyatlarda düşüş görülürken bazılarında da fiyat artışları görüldü.

Önceki haftalara göre fiyatı sabit kalan ürünler de var. Geçen haftaya göre pazar esnafı etiketlerinde fiyatı yükselen ürünler şunlar: Kabak 5 liradan 10 liraya, karpuz 2 liradan 4 liraya, Mantar 20 liradan 25 liraya, şeftali 7,50 liradan 15 liraya, yerli domates 8,50 liradan 10 liraya, üzüm 10 liradan 12,50 liraya, salatalık 5 liradan 6,50 liraya, armut 6,50 liradan 15 liraya, limon 12 liradan 15 liraya, patlıcan 7,5 liradan 15 liraya, muz 22 liradan 25 liraya, kapya biber 12,50 liradan 15 liraya yükseldi.

Fiyatı geçen haftaya göre düşen sebze ve meyveler: Soğan 10 liradan 7,50 liraya, fasulye 18 liradan 15 liraya geriledi.

Tezgahlarda fiyatı değişmeyen ürünler ise şu şekilde: Patates 8 liradan, elma 10 liradan, bamya 25 liradan, yeşil soğan 5 liradan, sarımsak 25 liradan, maydanoz (3 bağ) 10 liradan, marul 5 liradan, biber 15 liradan işlem gördü.