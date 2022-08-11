Semt pazarında sebze-meyve fiyatları

Kayseri'de mutfak alışverişini yapmak isteyen vatandaşlar mahalle aralarında kurulan semt pazarlarının yolunu tutuyor.

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  • 11.08.2022 16:04
  • Güncelleme: 11.08.2022 16:04
Semt pazarında sebze-meyve fiyatları

  Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’nde kurulan Perşembe Pazarında bu haftanın sebze ve meyve fiyatlarını sizler için araştırdık. 

Sahabiye Semt Pazarı’nda fiyatlar her hafta değişiklik gösteriyor. Bazılarının fiyatı düşerken, bazıları da yükseliyor. Geçen haftaya göre pazar esnafı etiketlerinde fiyatı yükselen ürünler şunlar: Kayısı 12,50 liradan 15 liraya, limon 15 liradan 25 liraya, patates 8 liradan 10 liraya, mantar 20 liradan 35 liraya, şeftali 10 liradan 12,50 liraya, patlıcan 7,50 liradan 15 liraya, sarımsak 20 liradan 25 liraya yükseldi.

Fiyatı geçen haftaya göre düşen sebze ve meyveler: Kabak 10 liradan 5 liraya, maydanoz 3,5 liradan 2,50 liraya, marul 7 liradan 5 liraya, muz 23 liradan 22 liraya, karpuz 4,50 liradan 3,50 liraya, soğan 9 liradan 7,50 liraya, domates 10 liradan 8,50 liraya, çilek 25 liradan 20 liraya geriledi. 

Tezgahlarda fiyatı değişmeyen ürünler ise şu şekilde: Üzüm 15 lira, salatalık 7,50 lira, taze fasulye 15 lira, biber 15 lira, armut 10 lira, elma 10 lira yeşil soğan 3,50 lira.

1ha

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