Semt pazarında güncel sebze ve meyve fiyatları

Kayseri merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde kurulan Perşembe Pazarı'nda Ramazan alışverişleri devam ediyor. Tezgâhta yer bulan yüksek fiyatlı ürünleri gören vatandaşlar fiyatlardan şikayetçi.

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  • 07.04.2022 16:41
  • Güncelleme: 07.04.2022 16:41
Semt pazarında güncel sebze ve meyve fiyatları
Kayseri Gündem - Mustafa BALABAN

Pazar tezgâhlarında bulunan sebze ve meyvelerin önceki hafta ve şu anki fiyatı şu şekilde: “Biber 25 liradan 30 liraya, kuru soğan 4 liradan 3,30 liraya, patates 5 liradan 7,5 liraya mantar 30 liradan 20 liraya portakal 8,5 liradan 4 liraya, salatalık 12,5 liradan 15 liraya elma 7,5 liradan 6,5 liraya kabak 12 liradan 10 liraya satıldığı görüldü. Biber, patates ve salatalık fiyatlarında artış gözlemlenirken; kuru soğan, mantar, kabak, elma ve portakal fiyatları ise düştü. 

Geçen hafta olduğu gibi, Pırasa bağ 4 lira, domates 15 lira, yeşil soğan (bağ) 5 lira civarında satılmaya devam ediyor.

Pazar tezgahlarını süsleyen ve şimdiden satılmaya başlayan yaz meyvelerinden karpuzun kilo fiyatı da 12,5 lira ve geçen hafta 25 liradan satılan çilek ise 30 liradan alıcı buluyor.

1ha

Mustafa BALABAN
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