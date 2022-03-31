Semt pazarında güncel sebze ve meyve fiyatları

Tezgâhta yer bulan ürünlerin bazılarında fiyatlar düşerken, bazılarında ise arttı.

Pazar tezgâhlarında bulunan sebze ve meyvelerin önceki hafta ve şu anki fiyatı şu şekilde: “Biber 25 liradan 30 liraya, kuru soğan 6 liradan 4 liraya, patates 6 liradan 5 liraya satıldığı görüldü. Biber fiyatlarında artış görülürken, kuru soğan, patates fiyatlarında düşüş gözlendi. Geçen hafta olduğu gibi mantar 30 lira, domates 15 lira bandında satılmaya devam ediyor.

Pazar yerinde satılan meyve ve sebzelerin genel fiyatları ise şu şekilde: “Portakal 8,5 lira, salatalık 12,5 lira, kabak 12 lira, elma 7,5 lira, yeşil soğan 5 lira, pırasa bağ 4 lira.

Semt pazarında şimdiden satılmaya başlayan yaz meyvelerinden karpuzun kilo fiyatı 10 liraya ve çilek ise 25 liradan satılıyor.